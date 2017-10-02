Осенью в Петербурге проведут генеральную уборку на 14 тысячах гектаров

Оценку качества уборки садов, тротуаров, строительных площадок в Северной столице предстоит сделать горожанам.

Как сообщает 2 октября пресс-служба администрации Петербурга, в воскресенье в городе на Неве стартовал осенний месячник по благоустройству. В нём задействованы все службы, отвечающие за чистоту на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах, на полосах вдоль железнодорожных путей.

В течение октября борцы за порядок должны собрать мусор и опавшую листву с 14 тыс. га в парках, скверах и на площадях. Кроме того, садовникам предстоит очистить кроны деревьев от сухих веток, провести стрижку живой изгороди и позаботиться о молодых деревьях.

«В осенний месячник по благоустройству в Северной столице будет высажено более 4 тыс. деревьев, 33 тыс. кустарников и около 400 тыс. тюльпанов», – сообщает городской комитет по благоустройству.

Через три недели, 23 октября, на сайте комитета будет открыто голосование: петербуржцы смогут оценить результаты работы в каждом районе.