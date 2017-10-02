«Квадрат» элитного жилья в Петербурге в среднем стоит 331 тысячу рублей

С сентября 2016 года по сентябрь 2017 года средняя стоимость на рынке элитного строящегося жилья выросла от 3% до 13% в таких районах как Василеостровский, Петроградский, Приморский и Центральный. И снизилась на четверть в Адмиралтейском в связи с завершением продаж в самом «дорогом» объекте района.

Самый «дешевый» квадратный метр на рынке новостроек премиум-класса – около 242 тыс. руб. – в Приморском районе, самая высокая средняя цена – 337 тыс. руб. за «квадрат» – в Петроградском районе. Средняя цена в сегменте в сентябре 2017 года составила 331 тыс. руб. за кв.м.

Как развивались элитные районы Петербурга за последние несколько столетий и кто жил в самых красивых домах, читайте в лонгриде «Фонтанки» «Притяжение места: где хочет жить петербургская знать?»

Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» проанализировал предложение на рынке строящегося элитного жилья. За девять месяцев 2017 года начались продажи в домах премиум-класса, рассчитанных на почти 100 тыс.кв.м. А средняя цена «квадрата» составила 331 тысячу руб.

За прошедшие месяцы 2017 года на рынок элитных новостроек вышло пять проектов премиум-класса жилой площадью порядка 100 тыс. кв.м. Это почти в два раза превышает объемы аналогичного периода-2016, когда на рынке появилось около 56 тыс.кв.м жилья высокого класса. Тогда стартовали продажи всего лишь в двух новых комплексах, а еще три девелопера выставили свои объекты в открытую продажу, тогда как ранее велись закрытые продажи.