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02.10.2017 16:02

Вторник в Петербурге будет ветреным

Порывистый ветер и небольшие осадки обещают метеорологи жителям и гостям Петербурга во вторник, 3 октября. МЧС просит соблюдать меры безопасности.

По информации Гидрометцентра, ночью в городе пройдёт моросящий дождь. Днём небо останется пасмурным, а с юго-востока подует ветер, порывы которого будут достигать 12, местами 15 метров в секунду. По оценкам синоптиков, воздух прогреется только до 12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5.

Как и предсказывал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, на смену антициклону, который обеспечил городу почти две сухие недели, пришёл циклон, а с ним и привычные Петербургу дожди. Зато атмосферное давление, которое тоже успело поставить не один рекорд в сентябре, в ближайшие дни повышаться не будет.


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