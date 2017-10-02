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03.10.2017 10:00

Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге

Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Health&Medical Tourism

Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма Health&Medical Tourism 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге

Ведущие лечебные и оздоровительные учреждения Беларуси, Германии, Кореи, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Словении и России представят  свои услуги.

Участники выставки – многопрофильные медицинские центры, узкоспециализированные клиники, санатории, осуществляющие диагностику и лечение по направлениям: онкология, кардиология, неврология, ортопедия, травматология, гастроэнтерология и другим, а также медицинские компании, занимающиеся организацией лечения за рубежом.

Health&Medical Tourism
Health&Medical Tourism

В числе участников – клиника «Первая линия», Латвийско-Американский глазной центр, санаторий «Озерный», клиника Luisenhospital Aachen, клиника Sheikh Khalifa Specialty Hospital, компания Europe Health GmbH, сеть клиник Klinikum Medical Link, сеть лечебных и оздоровительных центров Salvea, компания MEDUNION, Medical Park Clinics и другие.

Посетители смогут встретиться с зарубежными специалистами, выбрать клинику и врача без посредников, узнать о возможностях оздоровления в отечественных и зарубежных медицинских учреждениях, а также получить бесплатные медицинские консультации.   

На площадке  для презентаций специалисты расскажут о программах лечения и оздоровления, о возможностях совмещения отдыха и лечения, о применяемых новейших технологиях.

Health&Medical Tourism
Health&Medical Tourism

Профессионалы отрасли – представители медицинских организаций, страховых компаний и специализированных турагентств – смогут установить деловые контакты и получить практические рекомендации по продвижению компании на рынке медицинского и оздоровительного туризма. В рамках деловой программы будут освещены тенденции развития рынка медицинского туризма, вопросы сертификации качества оказания медицинских и сервисных услуг и многое  другое.

Выставка Health&Medical Tourism проходит в рамках Петербургского международного форума здоровья, объединяющего четыре специализированных выставки медицинской тематики. Форум пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильных союзов, ассоциаций и кластеров.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте: healthtourism-expo.ru

 


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