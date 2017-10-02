Больше сотни сайтов с детской порнографией лишились доменов в зоне .РФ и .ru

Роскомнадзор и Координационный центр (КЦ) национального домена сети «Интернет» досрочно лишили права использования больше сотни доменных имен сайты с детской порнографией. Разделегирование произошло в рамках договоренности, которую регулятор и КЦ заключили год назад.

Как сообщает пресс-служба регулятора 2 октября, для лишения права использования доменных имен в зонах .РФ и .ru были привлечены их регистраторы. Таким образом, 104 доменных имени интернет-сайтов с запрещенным контентом из этих зон пропали и стали недоступны пользователям.

Процедура стала возможной после того, как в мае 2016 года руководители Роскомнадзора и Координационного центра развития национальных доменов сети «Интернет» RU/РФ подписали соглашение о противодействии правонарушениям в Интернете. Специалисты регулятора выявляют и направляют запросы аккредитованному регистратору о разделегировании доменных имен сайтов, систематически нарушающих законодательство. И как правило, получают сатисфакцию.