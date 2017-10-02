Невнимательным водителям на перекрестках нарисуют «вафлю»

В ближайшее время Правила дорожного движения могут быть дополнены новой разметкой – желтой «вафлей», нарисованной на перекрестках.

Как стало известно 2 октября, соответствующий документ может лечь на стол премьер-министра России Дмитрия Медведева к середине месяца.

Яркая разметка в виде жёлтой сетки для автомобилистов будет означать наличие автоматической фиксации нарушений. Её, пока в качестве эксперимента, рисуют для тех, кто выезжает на забитые перекрестки в часы-пик или не замечает стоп-линии.

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