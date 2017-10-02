Плывшую по каналу Грибоедова девушку вытащили с помощью пожарной лестницы

Спасатели вытащили из воды молодую петербурженку во время ночного купания в центре города 2 октября. Выяснять, что девушка делала в осенней воде, будут уже в полиции.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления МЧС, плывшую по каналу Грибоедова женщину заметили очевидцы в половине второго ночи. Они вызвали врачей и спасателей. У дома 42 сотрудники пожарной части, расположенной неподалеку, предложили «пловчихе» помощь в виде ручной пожарной лестницы, по которой она и выбралась на берег.

В состоянии переохлаждения 23-летнюю жительницу Северной столицы передали в руки врачей бригады скорой.