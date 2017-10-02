Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»

Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж: Анастасия Слабко (на фото в центре) заняла второе место, а Елизар Кузьмин получил приз зрительских симпатий.

Сухое словосочетание «диспетчер собственных продаж» обозначает работу в кассах «Аэрофлота». Не смотря на бурное развитие online-продаж, традиционные кассы пользуются спросом: часто, только здесь пассажиры могут обменять билеты, получить справку, только в кассах военнослужащие могут оформить свои перелеты. Диспетчеры работают на ветеранских акциях и занимаются продажей субсидированных билетов. Для пассажиров, которые обращаются в кассы, именно с диспетчеров начинается «Аэрофлот».

На конкурсе проверяли специальные знания и качество работы с клиентами: диспетчеров тестировали профессиональные «тайные покупатели», которые досконально знают права пассажиров.

Но показать нужно было и личные качества. Песня, слова которой написала Анастасия Слабко, вызвала бурное одобрение зала и положительные оценки членов комиссии.