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02.10.2017 15:27

Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»

Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»
Компания Аэрофлот

Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж: Анастасия Слабко (на фото в центре) заняла второе место, а Елизар Кузьмин получил приз зрительских симпатий.

Сухое словосочетание «диспетчер собственных продаж» обозначает работу в кассах «Аэрофлота». Не смотря на бурное развитие online-продаж, традиционные кассы пользуются спросом: часто, только здесь пассажиры могут обменять билеты, получить справку, только в кассах военнослужащие могут оформить свои перелеты. Диспетчеры работают на ветеранских акциях и занимаются продажей субсидированных билетов. Для пассажиров, которые обращаются в кассы, именно с диспетчеров начинается «Аэрофлот».

На конкурсе проверяли специальные знания и качество работы с клиентами: диспетчеров тестировали профессиональные «тайные покупатели», которые досконально знают права пассажиров.

Но показать нужно было и личные качества. Песня, слова которой написала Анастасия Слабко, вызвала бурное одобрение зала и положительные оценки членов комиссии.


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Новости компаний
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Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»

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Компания Аэрофлот
02.10.2017 15:27
Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»
Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж
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