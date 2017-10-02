Смольный закупает еще семь поездов метро на 4 миллиарда

Петербургский комитет по транспорту объявил конкурс на поставку семи шестивагонных составов метрополитена с асинхронным тяговым приводом. Они предназначены для Невско-Василеостровской линии.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок в пятницу и попала в СМИ 2 октября. Победителя определят через месяц. Максимальная стоимость контракта — 4 млрд рублей, завершить поставку надо будет к 28 декабря 2019 года. Судя по календарному плану, четыре состава поставят в 2018 году, три — в 2019-м.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Октябрьский электровагоноремонтный завод заключил контракт на поставку 27 составов из вагонов моделей 81-722.3/723.3/724.3 в октябре 2016 года. Стоимость закупки составляет 13,4 млрд рублей. Уложиться в график поставки не удалось, но ввести поезда в эксплуатацию планируется в срок. Эти составы также предназначены для третьей линии метро. Планируется, что в 2018 году на ней будут работать только современные вагоны с асинхронным тяговым приводом.