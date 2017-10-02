«Таунхаус в городе – не роскошь»

В Санкт-Петербурге появилось удивительное предложение – собственный дом с участком земли по цене трёхкомнатной квартиры*

Малоэтажный жилой комплекс «Норманндия» строится в Коломягах – исторически спокойном районе Санкт-Петербурга. Он имеет удобное транспортное сообщение с другими районами города, а также пригородами и областью.

«Норманндия» – это не просто очередной жилой комплекс, это новые правила жизни в Санкт- Петербурге. Сейчас на рынке нет ничего подобного – свой дом с участком земли в месте элитной коттеджной застройки по цене трехкомнатной квартиры. Это предложение для людей, которые не ищут компромиссы и хотят всего и сразу.

В пределах города?

– Конечно! И не в каком-нибудь вынесенном районе, а в Коломягах. Рядом даже метро есть. Несколько.

Развитая транспортная сеть?

– В наличии! Несколько вариантов въезда-выезда. Крупные городские магистрали к вашим услугам.

Социальная инфраструктура?

– Городская, все рядом. Школы, сады, поликлиники, торговые комплексы, фитнесс-центры.

Ощущение уюта загородной жизни?

– Присутствует! Вокруг зелень и коттеджи.

Озеро в пешей доступности?

– Несколько!

Проблемы с парковкой?

– Ну если вы не завалите свой собственный гараж на два машиноместа урожаем грибов и ягод, то не возникнет!

Хочу пить чай на свой террасе и смотреть, как дети играют на площадке!

– И терраса, и площадка, главное – детей гулять выпустите и чай себе налейте!

А если я захочу цветы посадить или мяту для чая?

– Да на здоровье! Свой участок земли – растите все, что хотите.

А вот если винный погреб захочу?

– Да хоть два! У вас просторный подвал, можете там,например, спортзал построить.Или сауну. Или даже и сауну и спортзал – настолько большой подвал. Или мастерскую или сигарно-бильярдный клуб. Все что вы давно хотели сделать, но не могли себе позволить в условиях городской квартиры теперь возможно.

А почему так дешево?

– Пока. Это пока дешево. Сейчас действует акция, по которой приобрести таунхаус «Малые Миккелли» общей площадью 149,9 квадратных метров можно приобрести по цене около 9 миллионов рублей. Это цена нормальной стометровой квартиры в данной локации.

Самое главное – это не роскошь или излишество, это новое качество жизни, которую вы можете подарить себе и близким. Просыпаться под пение птиц, открывать окно и смотреть на деревья вокруг. Спокойно отпускать своего ребенка гулять на улицу, потому что он будет играть на вашей земле, перед вашими глазами, пока вы пьете чай на веранде или работаете с широко открытыми окнами и дверями, фактически превращая комнату в уютную беседку.

Вы можете каждый день баловать свою семью едой, приготовленной на открытом огне, оборудовать в просторном подвале сауну и даже бассейн и все это по цене трехкомнатной квартиры. Вы сможете сделать свою семью счастливой и для этого не обязательно быть министром или главой компании. Это предложение для вас.

Норманндия – это

• просторные таунхаусы для большой семьи (площадь таунхауса от 149 до 230 кв.м)

• возможность свободной планировки

• сочетание городского комфорта (современные технологии и инженерия + развитая социальная инфраструктура микрорайона) с экологически благоприятным месторасположением (Суздальские озера и Новоорловский лесопарк в шаговой доступности)

• скандинавская архитектура проекта

• продуманный ландшафтный дизайн территории с различными функциональными зонами для здорового и комфортного времяпрепровождения

• свой детский сад в жилом комплексе

• высокая степень приватности и безопасности проживания.

«Малые Миккели» - это комфортный таунхаусс общей площадью 149 квадратных метров со своим участком земли. В нем просторная гостиная и кухня, 2 спальни, 2 кладовки под хозяйственные нужды, 2 санузла и ванная комната с окном. Во всех наших таунхаусах предусмотрены огороженные террасы выходом к своему участку земли. Размер террас примерно 6 на 2 метра (то есть по всей длине таунхауса).

«Гетеборг» - комфортный таунхаус общей площадью 230 квадратных метров со своим участком земли. В нем просторная гостиная и кухня, 2 спальни, 2 места в поземном паркинге, 2 кладовки под хозяйственные нужды, 2 санузла и ванная комната с окном.

*На правах рекламы