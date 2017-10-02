«Наследница» Николая II не смогла уточнить интимные претензии к «Матильде»

Гражданка Канады Ольга Куликовская-Романова не смогла конкретизировать суть исковых требований к фильму «Матильда». Она ответила молчанием на просьбу петербургского суда подтвердить свою причастность к Николаю II и разъяснить, какие сцены из мелодрамы посягают на честь и достоинство потомков императора.

Как сообщили 2 октября в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, Куликовская-Романова подала иск о защите чести и достоинства к киностудии «Рок», создавшей фильм «Матильда», и получила время до 30 сентября, чтобы предоставить дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения дела по существу.

«Судом не получено каких-либо документов, к производству иск принять невозможно», – добавили в Горсуде.

91-летняя гражданка Канады Ольга Куликовская-Романова – вдова племянника Николая II. Она требовала запретить «Матильду» на том основании, что фильм распространяет не соответствующую действительности информацию. В частности, в нем говорится об интимных отношениях Николая и балерины Кшесинской, а такого, по мнению вдовы, не было. Суд, оставляя иск без движения, счёл недоказанным родство Куликовской-Романовой с императорской семьей, а также отказался воспринимать всю «Матильду» как недостоверную.