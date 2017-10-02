Правую руку Барсукова отправили в колонию под Петербургом

Ближайший соратник авторитетного предпринимателя Вячеслав Дроков этапирован в исправительную колонию под Петербургом. Его могут вернуть в Москву в связи с новым судебным процессом по «тамбовскому преступному сообществу».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, 2 октября Куйбышевский райсуд не смог провести предварительное слушание по делу о серии покушений на рейдерские захваты дорогостоящих объектов недвижимости. Ключевыми фигурантами являются Владимир Барсуков и его правая рука Вячеслав Дроков, которым, кроме рейдерства, вменяется организация преступного сообщества, прозванного «тамбовским».

«Предварительное слушание отложено в связи с неуведомлением Дрокова о дате заседания», – уточнили в горсуде.

Как пояснил нашему корреспонденту адвокат Константин Кузьминых, перед этим судебным процессом Дроков был этапирован транзитом через следственный изолятор «Кресты» в исправительную колонию №4 в Форносово Тосненского района для отбытия наказания по предыдущим приговорам.

«В Форносово он уже прибыл, а искали его по старинке в Крестах», – добавил адвокат.

У Дрокова целый букет обвинительных приговоров. В прошлом году был оглашен последний, по делу о покушении на бизнесмена Васильева, за которое он получил 16 лет, а по совокупности с предыдущими — 20 лет строгого режима. Учитывая, что с декабря 2006-го Дроков находился под арестом, сидеть ему оставалось девять лет.

Слушание «тамбовского» дела отложено до 16 октября. Владимир Барсуков по-прежнему находится в столичном изоляторе «Матросская тишина». Скорее всего, его выведут на связь с Куйбышевским по видеоконференции. Дроков с высокой вероятностью будет доставлен из Форносово. На предварительном слушании, как ожидается, государственное обвинение поднимет вопрос о проведении процесса в выездном режиме, на территории Москвы. Ни одно связанное с Барсуковым дело еще не слушалось петербургскими судьями в Петербурге.