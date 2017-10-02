ЦБ: Бинбанк, скорей всего, присоединится к «ФК Открытие»

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что Бинбанк, вероятнее всего, присоединится к «ФК Открытие». Оба банка, которые являлись одними из крупнейших частных банков в России, сейчас находятся на санации у ЦБ.

«С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие», — сказал Тулин в интервью ТАСС.

Напомним, «ФК Открытие» и Бинбанк отправились на санацию с интервалом в месяц. В рейтинге Fitch, рассортировавшем российские кредитные организации по размеру «дыр» в активах, они заняли первые места.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина на днях охарактеризовала проблемы в российском банковском секторе как «точечные», а чуть раньше Минфин заявил, что банковский сектор России стабилен.