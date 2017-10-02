Центр Кудрина: Россия резко отстаёт от развитых стран в сфере интеллектуальной собственности

Разрыв между Россией и развитыми странами в продвижении института интеллектуальной собственности составляет десятки раз. Уже в ближайшее время это будет серьёзно тормозить страну на рынке материальных товаров и услуг, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) от 2 октября.

Согласно исследованию ЦСР, который возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, в 2016 году Россия отставала от Китая – лидера на рынке интеллектуальной собственности – более чем в 100 раз по количеству заявок на «полезные модели». Одновременно с этим разрыв по количеству заявок на изобретения составил 24 раза.

Не лучше оценивают эксперты ситуацию и по другим показателям. Так, по уровню патентной активности (число заявок на патенты от граждан на 10 тыс. населения) в 2015 году технологически развитые страны опережали Россию в 15-18 раз.

По данным ЦСР, по абсолютному количеству патентных заявок на изобретения Россия занимает 7 место в мире, но институт интеллектуальной собственности развит крайне слабо, а сами изобретения российской экономикой пока не востребованы. Кроме Китая, страну опережает США, Япония, Республика Корея, Германия и Индия.

В докладе говорится, что «катастрофическое положение» сдерживает развитие цифровой экономики РФ. При этом часть экспертов винят в этом институт интеллектуальной собственности, который, по их мнению, в нынешнем виде является анахронизмом. Отмечается, что правительство принимало меры по его усовершенствованию, но ожидаемого эффекта не последовало.

Чтобы исправить ситуацию, в ЦСР, в частности, предлагают создать единый госорган для управления политикой в области интеллектуальной собственности, упростить систему патентования изобретений и облегчить налогообложение в указанной сфере. В противном случае, как сказано в докладе, Россия утратит возможности развития в области цифровой экономики.

Напомним, в июле 2017 года Владимир Путин поручил включить программу «Цифровая экономика» в перечень основных направлений стратегического развития РФ до 2018 года и на период до 2025 года. В особенности, президент поручил сосредоточиться на поддержке развития ключевых сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, blockchain, робототехнику и квантовые вычисления. Документ утвердили после заявления главы ЦСР Алексея Кудрина о том, что Россия примерно в три-четыре раза отстает от ведущих стран по цифровизации своей экономики.