МИД РФ обвинил американские спецслужбы в проникновении в закрытое консульство

Российское министерство возложило на спецслужбы и полицию США ответственность за незаконное проникновение в закрытое генконсульство в Сан-Франциско.

К заявлению на странице МИДа в Facebook 2 октября сотрудники ведомства прикрепили видеозапись, сделанную близ дипломатических объектов России в Сан-Франциско. Происходящее в министерстве назвали «ужасом на крыльях ночи». Дата не уточняется.

«Спецслужбы и полиция США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», – говорится в сообщении МИДа.

Напомним, ровно месяц назад Россия по требованию американской стороны закрыла три диппредставительства в США, в том числе генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. Штаты пошли на этот шаг в ответ на требование Москвы сократить до 455 человек число персонала, занятого в американских дипломатических миссиях в РФ. Это было реакцией российского МИДа на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, ужесточающего санкции против России.