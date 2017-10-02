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02.10.2017 14:25

Игрок СКА Игорь Шестёркин — лучший вратарь недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига 2 октября назвала лучших хоккеистов прошедшей недели. Лучшим вратарём признан игрок петербургского СКА Игорь Шестёркин.

В двух гостевых матчах он помог команде одержать две победы. Одну из этих игр он завершил на «ноль», в другой пропустил всего одну шайбу. Шестёркин отразил 98,18% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,50 (лучшие показатели в Лиге за неделю).

Лучший защитник – Сами Лепистё из «Йокерита». Финны одержали три победы в трёх матчах. Сам игрок набрал в них 4 (1 гол + 3 передачи) очка при общем показателе полезности «+3».

Лучший нападающий и лучший новичок – 18-летний Эли Толванен, также представляющий «Йокерит». В трех матчах он набрал 7 (5+2) очков, при показателе полезности «+6».

Напомним, СКА лидирует в чемпионате КХЛ. На счету армейцев 16 побед в 16 матчах.


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