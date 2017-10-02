Еврокомиссия посчитала незаконным референдум в Каталонии

Еврокомиссия (ЕК) считает референдум о независимости, который состоялся в Каталонии 1 октября, незаконным.

Об этом 2 октября сообщают СМИ со ссылкой на заявление официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса. Он сослался на Конституцию Испании, отметив, что если бы референдум был проведен по ее правилам, то Каталония покинула бы Евросоюз. Схинас добавил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер намерен сегодня обсудить ситуацию с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.

Ранее власти Каталонии сообщили, что за обретение независимости от Испании на референдуме проголосовали 90% жителей региона. Явка составила 2,26 млн избирателей из 5,34 млн жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, что составляет 42,3%.

Центральная власть королевства пыталась помешать проведению плебисцита. В Барселоне в ходе столкновений с полицией пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.