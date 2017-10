В Лас-Вегасе насчитали 50 погибших в результате стрельбы по зрителям фестиваля

Число погибших в результате стрельбы на фестивале музыки кантри «Route 91» в Лас-Вегасе возросло до 50 человек, сообщает 2 октября Sky News. Также сообщается о двух сотнях пострадавших.

Stephen Paddock, the #LasVegas shooter, is believed to have killed himself before police arrived. He had over 10 guns: Las Vegas Sheriff pic.twitter.com/amLzMSaVzU — People's Daily,China (@PDChina) October 2, 2017

Стрельбу по толпе открыл местный житель, который был ликвидирован. Мужчина открыл огонь с балкона отеля Mandalay Bay, расположенного неподалеку от казино, в котором проходил фестиваль.

#LasVegas latest



• At least 50 dead

• Over 400 injured

• Lone gunman, Stephen Paddock, found dead in hotel room



https://t.co/riGzMAKqiz pic.twitter.com/zjktApe1nB — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 2, 2017

Шериф департамента полиции Лас-Вегаса сообщил, что полиция разыскивает его спутницу и других знакомых.