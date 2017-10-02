В Петербурге арестовали бизнесмена за долги рабочим на Ямале

Проблемы с зарплатой рабочих на Ямале отправили в следственный изолятор Петербурга учредителя фирмы-работодателя. Бизнесмен задолжал сотрудникам больше 120 миллионов рублей.

Как 2 октября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу, в отношении учредителя ООО «РСК-Логистик» Максима Смирнова возбуждено уголовное дело по статье о невыплате заработной платы, повлекшей тяжелые последствия. Так как санкции статьи позволяют осудить в перспективе обвиняемого на срок до пяти лет, то бизнесмена на время следствия арестовали.

Как следует из материалов дела, «РСК-Логистик» (зарегистрировано и состоит на налоговом учете в Калининском районе города) в период с 1 марта по 31 июня 2017 года не выплатило заработную плату 952 сотрудникам, которые выполняли работу вахтовым методом на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом, как уверено следствие, средства у компании на это были.

Всего за квартал у «РСК-Логистик» скопилось долгов на общую сумму около 120 млн рублей.

Проблемы с выплатой зарплаты у компании возникли не в этом году. Так, с октября 2016 года они задолжали 1046 сотрудникам 123 миллиона рублей, которые удалось вернуть только после вмешательства прокуратуры. Как сообщали СМИ, 25 доведенных до отчаяния людей летом 2017 года даже объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание к проблеме.