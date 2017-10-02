Премьер-министр РФ впервые утвердил правила обращения с кадилом и лампадами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил нормы профилактики пожаров на объектах религиозного назначения, внеся поправки в Правила противопожарного режима в России.

Как сообщает пресс-служба правительства, до настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения в России не было.

Постановление запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей, за исключением тех, что предназначены для проведения обрядов. При этом запас таких жидкостей не может превышать 5 литров (для помещений с отделкой из негорючих материалов установлена предельная норма в 20 литров).

В особо подчеркивается, что разливать горючие жидкости в лампады и светильники можно только из закрытых небьющихся емкостей, а сами светильники (и иные «устройства с открытым огнем») необходимо устанавливать так, чтобы они не могли опрокинуться.

«Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 м», — говорится в документе.

Также постановление запрещает устанавливать вешалки для одежды прихожан в непосредственной близости от светильников.

Новые правила согласовали с Межрелигиозным советом России. Документ поможет обеспечить пожарную безопасность при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, отмечается в сообщении.