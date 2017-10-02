Свет в Приморском районе появился во всех домах

«Ленэнерго» завершило восстановительные работы на севере Петербурга днем 2 октября. Свет вернулся в дома Приморского района.

Как сообщили в пресс-службе компании, аварийные бригады с 13 часов начали запитывать здания, которые оказались в зоне отключения из-за неполадок на подстанции смежной сетевой организации.

Свет, как писали «Фонтанке» очевидцы, пропал около полудня 2 октября в квартале, ограниченном Парашютной улицей, Коломяжским проспектом, проспектом Королева и Серебристым бульваром. В него попали шесть зданий, среди которых есть жилые дома, один бизнес-центр и три поликлиники.

Несколько человек застряли в лифтах, откуда их вызволяли работники ЖСК.