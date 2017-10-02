В Петербурге осужден внедрившийся в полицию гражданин США

Василеостровский суд Петербурга 2 октября вынес приговор подполковнику Сергею Кулакову, устроившемуся на службу в полицию в статусе гражданина США. Его отправили в колонию.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Кулаков признан виновным в том, что при поступлении в петербургские органы он скрыл американское гражданство, полученное в 2000-х годах (статья 330.2 УК).

Его заокеанская биография сопровождалась службой в элитном разведподразделении армии США. После возвращения в Россию Кулаков успел поработать в экономической полиции Кировского и Василеостровского районов, получить доступ к оперативно-разыскной деятельности и поучаствовать в нечистоплотном внедрении агента. После разоблачения американской подноготной подполковника ему также вменили превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (статья 286 УК). Он подставил своего агента под уголовное дело.

На суде Кулаков был молчалив и деятелен. От последнего слова отказался («Мне нечего сказать»), зато усердно выпихивал корреспондента «Фонтанки» из зала.

В прениях прокурор Никандрова оценила американскую тайну Кулакова в штраф 50 тыс. рублей, превышение полномочий – в 3,5 года колонии общего режима. Защита просила зачесть признание вины.

Судья Виктория Волкова провела процесс в особом порядке, без исследования доказательств. Неуведомление российских властей о гражданстве США она оценила в штраф 10 тыс. рублей, превышение полномочий – в два года с двухлетним запретом занимать госдолжности.

«Взять Кулакова под стражу в зале суда», – зачитали удивленному американцу, но его никто не взял. В зале находится только судебный пристав. По всей видимости, ожидается конвой, который должен доставить экс-полицейского в СИЗО № 4 на улице Академика Лебедева.