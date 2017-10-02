Агентство Fitch сделало прогноз по рейтингам Петербурга позитивным

Специалисты международного агентства Fitch улучшили прогноз по рейтингам Северной столицы и Москвы, подняв их со стабильного до позитивного. Об этом 2 октября сообщают федеральные СМИ.

Рейтинговое агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) двух столиц в местной и иностранной валюте на уровне «BBB-». Что касается краткосрочных РДЭ, то они держатся на уровне F3. По оценке экспертов Fitch, положительная динамика регионов наметилась этим летом.

На прошлой неделе Fitch Ratings аналогичным образом улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте. РФ на инвестиционном уровне «BBB-» поднялась до «позитивного» со «стабильного». http://www.fontanka.ru/2017/09/22/146/.

Рейтинг «BBB» означает, что объект исследования относится к заемщикам с относительно высоким уровнем кредитоспособности. Финансовое состояние объекта рейтингования оценивается как хорошее. Способность своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства характеризуется умеренной зависимостью от негативных изменений макроэкономической конъюнктуры и идентифицируемых внешних факторов. Знак «-» означает, что объект находится на первой из трёх ступеней уровня.