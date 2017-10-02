В Петербурге хотят штрафовать за нарушение предоставления госуслуг

Еще
22:37 02.10.2017
Новость часа
22:19
«Международную» проверили за четыре минуты
Пришлите свою новость!
22:25
МИД РФ: США захватили здание генконсульства в Сан-Франциско
22:19
«Международную» проверили за четыре минуты
22:14
Вслед за Навальным под арест отправили главу его штаба
21:49
Facebook собирается нанять 1 тыс. человек из-за российской политической рекламы
21:35
В Нижегородской области из-за звонков о заминировании эвакуировали более ста зданий
21:20
В Петербурге водителей-иностранцев взяли за права
21:15
Хореограф из Мариинки стал заместителем худрука балета в Екатеринбурге
21:11
«Международная» закрыта на проверку
21:10
Смольный повысил стоимость льготного проездного на 2018 год
21:01
Зампред комитета по печати возглавит «Петербургский дневник»
20:53
Совладельца тренингового центра «Зеора» в Петербурге отправили под домашний арест вслед за супругой
20:37
Алексей Навальный арестован на 20 суток
19:55
Финские ученые: Ежедневная сауна снижает риск ранней смерти
19:44
СМИ: В суд подан первый иск от туристов, пострадавших из-за проблем «ВИМ-авиа»
19:39
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 октября
19:30
Петербурженка припарковала Bentley на переходе и не осталась без наказания
19:16
ФБР не увидело связи между ИГ и стрельбой в Лас-Вегасе
19:10
Ирада Вовненко назначена заместителем директора Юсуповского дворца
19:00
Соучредительницу коучинговой компании в Петербурге отправили под домашний арест
18:51
За бомбу на «Звенигородской» приняли рюкзак
18:49
Кокорин рад, что вернулся в сборную России
18:27
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на пограничников в Курской области
17:59
«Маяковскую» закрывали из-за пакета с мусором, «Звенигородская» ещё на проверке
17:51
Вслед за «Маяковской» закрыта станция метро «Звенигородская»
17:47
Миллионы из бронированной машины «Открытия» в Петербурге оценили в 24 года на троих
17:36
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского учёной степени
17:30
«Ночлежка» открыла первый пункт обогрева для бездомных в новом холодном сезоне
17:29
СМИ: ИГ объявило себя ответственным за стрельбу в Лас-Вегасе
17:22
Шнуров и Собчак вошли в число кандидатов в «почетные тролли»
17:15
Новым председателем комздрава стал известный ученый
17:09
ФССП защитит россиян от коллекторов
17:08
«Маяковская» закрыта на вход и выход
17:03
Петербуржец ответит в суде за начинённую наркотиками машину
16:57
Суд поддержал решение УФАС лишить ГЦРР права заключать договоры на рекламу от имени города
16:53
На руке Обамы увидели золотые «ролексы»
16:41
Количество пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек
16:29
Петербургская прокуратура проверяет Радиевый институт им. Хлопина
16:17
Осенью в Петербурге проведут генеральную уборку на 14 тысячах гектаров
16:11
В сентябре петербуржцы получили 40 тысяч финских виз
16:08
«Квадрат» элитного жилья в Петербурге в среднем стоит 331 тысячу рублей
16:02
Вторник в Петербурге будет ветреным
15:55
Больше сотни сайтов с детской порнографией лишились доменов в зоне .РФ и .ru
15:47
На должность ректора Первого Меда претендуют три кандидата
15:41
Невнимательным водителям на перекрестках нарисуют «вафлю»
15:39
Плывшую по каналу Грибоедова девушку вытащили с помощью пожарной лестницы
15:33
В Петербурге ресторатора оштрафовали за перепланировку в доме, где жил художник Крамской
15:27
Смольный закупает еще семь поездов метро на 4 миллиарда
15:19
«Наследница» Николая II не смогла уточнить интимные претензии к «Матильде»
15:03
Домушник из Литвы обворовал 64 финских дома на 270 тысяч евро
14:59
МИД РФ обвинил американские спецслужбы в проникновении в закрытое консульство
14:49
Правую руку Барсукова отправили в колонию под Петербургом
14:38
В Ленобласти ищут свидетелей трагического ДТП со смертельным исходом
14:35
Центр Кудрина: Россия резко отстаёт от развитых стран в сфере интеллектуальной собственности
14:33
ЦБ: Бинбанк, скорей всего, присоединится к «ФК Открытие»
14:25
Игрок СКА Игорь Шестёркин — лучший вратарь недели в КХЛ
14:14
Еврокомиссия посчитала незаконным референдум в Каталонии
13:58
В Лас-Вегасе насчитали 50 погибших в результате стрельбы по зрителям фестиваля
13:45
В Петербурге арестовали бизнесмена за долги рабочим на Ямале
13:38
Премьер-министр РФ впервые утвердил правила обращения с кадилом и лампадами
13:33
Долгое прослушивание музыки «ВКонтакте» с телефона стало платным
13:29
Свет в Приморском районе появился во всех домах
13:24
В Петербурге осужден внедрившийся в полицию гражданин США
13:21
Агентство Fitch сделало прогноз по рейтингам Петербурга позитивным
13:12
В Петербурге хотят штрафовать за нарушение предоставления госуслуг
12:59
Часть Приморского района осталась без света из-за аварии
12:36
«Альмера» столкнулась с маршруткой на Садовой
12:29
Суд наказал Навальному удалить пост о часах бизнесмена Михайлова
12:25
В Великобритании обанкротился крупный лоукостер
12:25
В сентябре в Петербурге сдали 60 новых домов
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
02.10.2017 13:12

В Петербурге хотят штрафовать за нарушение предоставления госуслуг

Должностных лиц начнут штрафовать за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в Петербурге. Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания 2 октября проголосовала за законопроект главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко.

Предполагается, что нарушение должностным лицом исполнительного органа власти или органа местного самоуправления, работником многофункционального центра или иной организации порядка предоставления государственной или муниципальной услуги повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае, если должностные лица потребуют от граждан для предоставления госуслуг документов или платы, не предусмотренных для этого действующими нормативными актами, это повлечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Законопроект предполагается рассмотреть в октябре этого года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Аэрофлот
02.10.2017 15:27

Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»

Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж
Компания Л1
02.10.2017 10:22

ЖК «Лондон Парк» получил положительные заключения по 3 и 4 корпусам

Компания Л1 получила от ПАО «Ленэнерго» акт о соответствии техническим условиям корпусов 3 и 4 (секции 3-14) жилого комплекса «Лондон Парк» для присоединения построенного объекта к постоянной схеме электроснабжения
ООО «Терминал-Ресурс»
29.09.2017 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»

С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 октября
За бомбу на «Звенигородской» приняли рюкзак
«Маяковскую» закрывали из-за пакета с мусором, «Звенигородская» ещё на проверке
«Маяковская» закрыта на вход и выход
Суд поддержал решение УФАС лишить ГЦРР права заключать договоры на рекламу от имени города
Петербургская прокуратура проверяет Радиевый институт им. Хлопина
Осенью в Петербурге проведут генеральную уборку на 14 тысячах гектаров
Вторник в Петербурге будет ветреным
В Петербурге ресторатора оштрафовали за перепланировку в доме, где жил художник Крамской
Смольный закупает еще семь поездов метро на 4 миллиарда
Пресса не хочет уходить из метро
Как МИЦ «Известия» пропиарили «Фонтанку»
Град Петров
Реновация-в СПб.нет
Море становится ближе
«Новокрестовскую» сдадут без ампира, но и без опоздания
СПбГУ отправляют в колхоз
Притяжение места: где хочет жить петербургская знать?
Тучков мост «придушат» последний раз
Гаишники не видят велодорожки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как МИЦ «Известия» пропиарили «Фонтанку»

кадр из видео

Количество пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

скриншот видео с сайта youtube.com

Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

Новости компаний
Компания Аэрофлот
02.10.2017 15:27
Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»
Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж
Компания Л1
02.10.2017 10:22
ЖК «Лондон Парк» получил положительные заключения по 3 и 4 корпусам
Компания Л1 получила от ПАО «Ленэнерго» акт о соответствии техническим условиям корпусов 3 и 4 (секции 3-14) жилого комплекса «Лондон Парк» для присоединения построенного объекта к постоянной схеме электроснабжения
ООО «Терминал-Ресурс»
29.09.2017 20:00
ООО «Терминал-Ресурс» представит на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе «Образцовые кварталы»
С 3 по 6 октября в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» пройдет Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс – крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B.
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.09.2017 15:58
Куттузи с метро «Московская» свяжет маршрутка
Маршрутное такси №449 начало курсировать от ЖК «Аннинский парк» до станции метро «Московская». Им могут воспользоваться 850 жителей ЖК «Аннинский парк» и около 7 тысяч будущих новоселов
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Компания «Главстрой-СПб»
27.09.2017 13:46
«Главстрой-СПб» получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы в жилом комплексе «Юнтолово». Новое учебное заведение рассчитано на 825 учеников
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.