Часть Приморского района осталась без света из-за аварии

Жители Приморского района Петербурга 2 октября жалуются на отсутствие света в большом квартале на перекрестке Парашютной и Коломяжского. В зону отключения попали несколько социальных учреждений. Энергетики сообщили об аварии на подстанции.

Как пишут «Фонтанке» читатели, свет в квартале, ограниченном Парашютной улицей, Коломяжским проспектом, проспектом Королева и Серебристым бульваром, пропал в понедельник около полудня. В частности, электричество отключилось в бизнес-центре «Содружество», где из-за этого остановилась работа во множестве офисов. «В лифтах застряли люди, их вызволяют. Не выехать из подземных парковок», – отмечают читатели.

В зону локального блэкаута попали несколько домов и три поликлиники, все они стоят рядом – детская, взрослая и стоматологическая.

В администрации Приморского района отключение подтвердили. По её данным, без света осталось порядка 1200 человек.

Специалисты «Ленэнерго» организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения. По предварительным данным, причина отключения — технологическое нарушение на подстанции смежной сетевой организации.

Для запитывания социально значимых объектов в районы направлены дизель-генераторные установки. Параллельно диспетчеры компании переводят потребителей на резервные схемы.