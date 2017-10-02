Суд наказал Навальному удалить пост о часах бизнесмена Михайлова

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционному политику Алексею Навальному. В нём первый требует от последнего удаления публикации с вопросом «дарил ли бизнесмену с неоднозначным прошлым президент Путин часы».

О том, что суд принял решение в пользу истца, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе суда 2 октября. Согласно решению, Навальному надлежит удалить пост «Всё-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ», размещённый на его странице 7 августа, как содержащий информацию, порочащую честь и достоинство истца. Ответчика обязали уложиться в неделю с удалением поста, а также компенсировать бизнесмену судебные расходы в размере около 16 тыс. рублей.

Напомним, что тот же суд отказывал Михайлову в иске к Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией в связи с упоминанием бизнесмена с припиской о его якобы криминальном прошлом. Это решение Михайлов сейчас оспаривает в Мосгорсуде.