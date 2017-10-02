В Великобритании обанкротился крупный лоукостер
В Великобритании прекратила полеты авиакомпания Monarch Airlines, занимающаяся чартерными рейсами. Её банкротство стало крупнейшим на отраслевом рынке по числу затронутых пассажиров.
Как передает 2 октября Meduza, по подсчетам госуправления гражданской авиации, за рубежом находятся более 110 тысяч человек с билетами на рейсы Monarch Airlines, которых предстоит вернуть в Великобританию. Еще около 300 тыс. билетов на рейсы этой авиакомпании были забронированы.
Управление гражданской авиации обратилось к правительству с просьбой зафрахтовать более 30 самолетов для вывоза пассажиров Monarch Airlines.
В ночь на 2 октября у Monarch Airlines истек срок действия лицензии на предоставление услуг в качестве организатора турпоездок. Продлить лицензию авиакомпания не смогла.
Справка:
Компания Monarch Airlines была создана в 1968 году. Она базировалась в лондонском аэропорту Лутон и выполняла рейсы в общей сложности из пяти аэропортов Великобритании по 40 направлениям. В авиакомпании работают около 2,7 тыс. человек.