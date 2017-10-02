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02.10.2017 12:25

В Великобритании обанкротился крупный лоукостер

В Великобритании прекратила полеты авиакомпания Monarch Airlines, занимающаяся чартерными рейсами. Её банкротство стало крупнейшим на отраслевом рынке по числу затронутых пассажиров.

Как передает 2 октября Meduza, по подсчетам госуправления гражданской авиации, за рубежом находятся более 110 тысяч человек с билетами на рейсы Monarch Airlines, которых предстоит вернуть в Великобританию. Еще около 300 тыс. билетов на рейсы этой авиакомпании были забронированы.

Управление гражданской авиации обратилось к правительству с просьбой зафрахтовать более 30 самолетов для вывоза пассажиров Monarch Airlines.

В ночь на 2 октября у Monarch Airlines истек срок действия лицензии на предоставление услуг в качестве организатора турпоездок. Продлить лицензию авиакомпания не смогла.

 

Справка:

Компания Monarch Airlines была создана в 1968 году. Она базировалась в лондонском аэропорту Лутон и выполняла рейсы в общей сложности из пяти аэропортов Великобритании по 40 направлениям. В авиакомпании работают около 2,7 тыс. человек.


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