В Великобритании обанкротился крупный лоукостер

В Великобритании прекратила полеты авиакомпания Monarch Airlines, занимающаяся чартерными рейсами. Её банкротство стало крупнейшим на отраслевом рынке по числу затронутых пассажиров.

Как передает 2 октября Meduza, по подсчетам госуправления гражданской авиации, за рубежом находятся более 110 тысяч человек с билетами на рейсы Monarch Airlines, которых предстоит вернуть в Великобританию. Еще около 300 тыс. билетов на рейсы этой авиакомпании были забронированы.

Управление гражданской авиации обратилось к правительству с просьбой зафрахтовать более 30 самолетов для вывоза пассажиров Monarch Airlines.

В ночь на 2 октября у Monarch Airlines истек срок действия лицензии на предоставление услуг в качестве организатора турпоездок. Продлить лицензию авиакомпания не смогла.