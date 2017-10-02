ЦДС построит детский сад в Кудрово

Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 160 мест в Кудрово. Ввод учебного заведения в эксплуатацию состоится в IV квартале 2018 года.

Детский сад на 160 мест будет построен на участке между Столичной и Пражской улицами, рядом со строящимся жилым комплексом «Весна 3».

Дошкольное образовательное учреждение представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью 3475 кв. м. В нем разместятся 8 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Каждая рассчитана на 20 малышей. В здании также предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. В ДОУ будут установлены системы контроля доступа и сигнализации, пункт охраны на главном входе.

ГК «ЦДС»

На территории детского сада застройщик обустроит две игровые площадки для детей в возрасте до 3 лет, шесть площадок для детей дошкольного возраста, а также две спортивные площадки с гимнастическим и спортивными комплексами. Территория будет огорожена, на ней разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.

Детский сад будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2018 года.

ГК «ЦДС»

ЖК «Весна 3» — комплекс строится в деревне Кудрово, на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 1,5 км от ст. м «Улица Дыбенко». Он включает в себя два дома общей площадью более 121 тыс. кв. м. В первом, 14-этажном корпусе разместятся 742 квартиры, во втором, 22-этажном, — 1330. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии. Комплекс будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года.

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 85 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Справка о ГК «ЦДС»