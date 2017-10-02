В сентябре в Петербурге сдали 60 новых домов

Более 247 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Петербурге в сентябре 2017 года. Лидером по появлению новых домов стал Невский район города.

Как сообщили 2 октября в пресс-службе комитета по строительству Смольного, за предыдущий месяц строители успешно сдали 60 домов на 5194 квартиры. В Невском районе в эксплуатацию ввели 5 новых домов на 2433 квартиры. На втором месте оказался Выборгский район, где появились 7 домов на 1527 квартир. Завершает тройку лидеров Василеостровский район, в котором сдали 2 дома на 772 квартиры.

Также в сентябре сдали бизнес-центр со встроенной автостоянкой в Выборгском районе, храмовый комплекс и здание храма в Красногвардейском районе, а также реконструировали здание спортивного корпуса с бассейном в Калининском районе.

Всего за девять месяцев текущего года было введено в эксплуатацию 2 207 624,7 кв. метров жилья.