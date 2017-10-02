Два десятка детских онлайн-казино заблокировал Роскомнадзор

Интернет-ресурсы, позволяющие сделать покупки для игры-шутера (так называемой «стрелялки». – Прим. ред), предоставляющие возможность покупок, внесены в единый реестр сайтов запрещенной информации. Таким образом Роскомнадзор выполнил предписание Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как сообщает пресс-служба регулятора 2 октября, именно налоговики нашли 21 сайт онлайн-тотализаторов, где можно принять участие в азартной игре, а именно – сделать ставку с использованием денежных средств. Все они посвящены одной игре – шутеру Counter-Strike: Global Offensive, в которой для достижения лучшего результата настойчиво предлагается купить внутриигровые предметы. Покупку предлагают сделать не просто так, а через ставки. По мнению Роскомнадзора, такие сайты являются аналогами интернет-казино для юной интернет-аудитории.

На данный момент 7 страниц заблокированы операторами связи, 4 исключены из реестра в связи с удалением запрещенной информации. Еще 10 ресурсам отправили уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенной информации.