В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 20 человек, 100 получили травмы

«Безостановочная стрельба» во время концерта в Лас-Вегасе, как охарактеризовал ее один из очевидцев, унесла жизни более чем 20 человек.

Как передает 2 октября ABC News со ссылкой на последние данные полиции, около 100 человек получили ранения в воскресном инциденте на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest возле курортного отеля «Мандалай-Бэй».

Video of attack in Las Vegas during music concert #LasVegasAttack #LasVegasShootings pic.twitter.com/CHrgBKqTqe — Decodage News (@Decodagenews) October 2, 2017

Среди погибших оказались и офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители.

Нападавший был убит, сообщается, что он был местным жителем. Полиция разыскивает его знакомых.