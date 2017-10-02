Егор мечтает дышать без трубок
Петербургский Благотворительный фонд «Алёша» открыл сбор средств на операцию для двухлетнего Егора Степанова.
Степанов Егор, 2 года.
Стеноз гортани. Спасёт операция.
Стоимость 4 246 800 руб.
Егор – улыбчивый и добродушный малыш – появился на свет 21 октября 2015 года. Беременность протекала хорошо, результаты УЗИ радовали будущих родителей. Егорушку очень ждали.
Роды прошли успешно, но внешне здоровый ребёнок не закричал. Мама была в ужасе – мальчик открывал ротик, пытался издавать звуки, а голоса не было. Дыхание было тяжёлым, давалось с трудом, слышались хрипы. На вторые сутки Егора перевели в отделение патологии новорождённых. Врачи пытались выяснить причину, но все обследования и анализы не выявляли патологий.
2 ноября состояние мальчика резко ухудшилось: начала сильно западать грудь, дыхание стало более шумным, малыш очень побледнел. Срочно был собран консилиум врачей. Обсуждались различные догадки, но никто не мог поставить точный диагноз. Егора перевели в отделение реанимации новорождённых.
На следующий день родители поспешили навестить сына. «Когда мы зашли в палату, увидели, что произошло страшное: ребёнок был на ИВЛ, более того – в горле стояла трубка. Тогда я плохо понимала, что случилось...» – вспоминает мама Егора. Малыша попытались интубировать, но безуспешно. У мальчика произошла остановка дыхания, медикам пришлось всё делать очень быстро. Экстренно провели ларингоскопию, затем трахеостомию – величина дыхательного просвета у Егора была критически маленькой. Как малыш смог прожить почти две недели без возможности нормально дышать – загадка.
С этого дня родители начали искать «своего» доктора, который сможет помочь их сыну. В марте 2017 года мальчик прошёл обследование в немецкой клинике «Киндеркранкенхаус», у доктора Пудера. Результат обследования пугал ещё сильнее – тотальный протяжённый стеноз. У Егора абсолютно нет дыхательного просвета. Необходима полная реконструкция гортани. В клинике предложили сделать операцию в несколько этапов – провести ларингопластику с применением имплантата из рёберного хряща и стентирование. Без неё малыш обречён на жизнь с трубочкой в горле. Стоимость операции – 60 281,04 евро, или 4 222 687 рублей. Для молодой семьи это неподъёмная сумма.
Трахеостома – большой риск. Егор может задохнуться, если забьётся или выпадет трубка. В таких случаях счёт идёт на минуты, трубку нужно вставить очень быстро, так как ребёнок без неё дышать не может. Один раз малыш смог вытащить трубку прямо во сне, посреди ночи. С этих пор мама не может нормально спать и постоянно проверяет, все ли хорошо с её мальчиком.
У Егора не работают голосовые связки. Он совсем не может говорить, издавать звуки, не может смеяться. Родители до сих пор не знают, какой голос у сына. Каждый раз маме все сложнее объяснить малышу, почему он не может пойти гулять, когда холодно, почему нужно быть очень аккуратным во время купания и игр. Егор мечтает свободно дышать и говорить, как все дети.
О том, как помочь Егору, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/stepanov_egor/?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=egor.