Курение электронных сигарет в Таиланде обошлось туристам из России в $3000

Туристическое управление Таиланда обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать клиентов о действующем в королевстве запрете на электронные сигареты. Двое россиян уже поплатились за незнание местных законов — им пришлось оставить полиции более 3 тыс. долларов.

Как сообщает 2 октября пресс-служба Ростуризма, в сентябре 2017 года двое туристов из России были задержаны в Паттайе за вейпинг. Они провели более суток в полицейском участке, а затем были выпущены под залог 100 тыс. батов.

Закон о запрете на использование вейпов был принят в Таиланде в 2014 году и обязателен для исполнения всеми гражданами и иностранцами без исключения.

Согласно действующему законодательству Таиланда, использование на территории королевства электронных сигарет и их ввоз в страну влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов (более 30 тыс. долларов) или тюремное заключение сроком до 10 лет.