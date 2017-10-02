Аккредитован жилой комплекс Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк аккредитовал жилой комплекс Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» всего в 400 метрах от Петроградской стороны.

Квартиры в жилом комплексе бизнес-класса можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 9,4% годовых. Минимальный первоначальный взнос начинается от 15% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок до 30 лет. Лимит кредита: до 60 млн рублей.

Жилой комплекс Fusion будет включать современный дом на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и детский сад. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные пятикомнатные квартиры.

Дом бизнес-класса возводится вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от строящегося комплекса. По соседству располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады.

Ввод жилого комплекса Fusion в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

Справка о ГК «Эталон»