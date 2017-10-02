В ЖК «Вена» начал работу третий детский сад

Детский сад с бассейном, построенный компанией Setl City на пересечении улиц Венской и Центральной в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово, принял первых малышей. Он рассчитан на 140 ребят.

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад с бассейном, рассчитанный на 140 мест, в конце 2016 года. Он стал четвертым и последним из детских учреждений, построенных в ЖК «Вена». Помимо этого садика на территории ЖК действует общеобразовательная школа на 600 учеников, которая также была возведена Setl City. Уже работают два муниципальных детсада, построенные компанией, – в них ходят 313 малышей.

Отметим, что строительство квартала «Вена» полностью завершено. Территория благоустроена – оборудованы детские и спортивные площадки, проложены пешеходные бульвары. В настоящее время Setl City достраивает вторую часть масштабного проекта в Кудрово – ЖК «Лондон», оформленный в британском стиле. Доминантой комплекса стала пешеходная площадь Европы, на которой Setl City открыла «английский» фонтан. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»