В Петербурге задержаны вымогатели, насильно катавшие жертву по городу на её авто

Сотрудники Росгвардии пресекли избиение и вымогательство в рамках принудительной «экскурсии» по Северной столице. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд вневедомственной охраны патрулировал территорию в Красногвардейском районе в минувшие выходные. На улице Новой сотрудники заметили Volkswagen Touareg, в салоне которого находилось трое мужчин. У одного из пассажиров гвардеец заметил предмет, похожий на нож. На другом были следы побоев. Наряд решил проверить у странного трио документы. Пока блокировали автомобиль, мужчина, на котором были замечены увечья, начал кричать и просить о помощи.

Потерпевший, которому принадлежала иномарка, рассказал, что с похитителями он встретился в минувшую пятницу. Злоумышленники напали на него, а избивая, нашли в кармане у жертвы ключи от машины. Далее мужчину насильно посадили в салон и всю ночь возили по городу, продолжая избивать и требовать деньги. Кроме того, утверждает потерпевший, задержанные в ходе «променада» пытались продать его машину в автомобильных ломбардах. Когда выяснилось, что крупных денег у мужчины нет, а машину нигде не хотят брать, потерпевшего повезли в лесопарк.

Дальнейшие намерения злоумышленников неизвестны. В этот момент им и повстречался наряд вневедомственной охраны. На место также прибыла следственно-оперативная группа.

У одного из задержанных изъяли нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанные уже были судимы за кражу, грабеж и разбой.