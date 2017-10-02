СМИ: ФСБ задержала группу сторонников ИГ в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали группу сторонников «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России) в Подмосковье.

Федеральные СМИ со ссылкой на сообщение спецслужбы 2 октября пишут, что «глубоко законспирированная» ячейка ИГ готовила теракты в местах массового скопления людей. Задержания прошли 30 сентября.

При обысках у задержанных нашли две самодельных бомбы, два пистолета ПМ, две гранаты и компоненты для изготовления взрывчатки. Где именно проходили аресты и сколько людей задержали, не уточняется. Деталей о готовившихся терактах не приводится.

По данным ФСБ, среди задержанных есть граждане России из северокавказских республик, которыми руководили из-за рубежа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ…» и «Организация деятельности террористической организации…».