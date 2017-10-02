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05.10.2017 10:00

Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах

Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах
Компания КЕЙ

Роботы-пылесосы за последние годы стали весьма популярным бытовым уборочным средством. Но наряду с повышением спроса на такие устройства, растет и количество мифов о них. Эксперты компании КЕЙ помогут разобраться в том, какие из них являются правдой, а какие – лишь выдумки пользователей.

У роботов пылесосов низкая мощность.

На самом деле, так и есть, но это не значит, что они хуже всасывают мусор. В стандартных моделях пылесосов более высокая мощность используется для транспортировки мусора от пола, через полутораметровый шланг к сборочному отсеку. В случае с роботизированными моделями подобные манипуляции не нужны – загрязнения всасываются в емкость с расстояния в несколько сантиметров. 

Роботы-пылесосы пропускают много мест.

Этот миф является правдой лишь отчасти. Если брать самые простые и дешевые модели пылесосов от неизвестных производителей, то они действительно плохо справляются с уборкой, пропуская некоторые места. Но, как показывает практика, в качественных устройствах этот недочет устранен. Например, тесты робота-пылесоса iRobot Roomba 681 подтвердили, что он охватывает 100% площади, включая труднодоступные места. 

Роботы-пылесосы царапают мебель.

Такой миф, наверное, является одним из наиболее распространенных, но в настоящий момент он уже потерял свою актуальность. Современные модели, благодаря сочетанию различных технологий ориентации в пространстве, способны легко обходить любые препятствия и не сталкиваться с предметами мебели. 

Роботизированные пылесосы не приспособлены для уборки в частных домах.

Такой миф возник небезосновательно, ведь в частных домах имеется большое количество порогов, в некоторых даже лестницы. Но роботы-пылесосы способны легко справляться с подобными объектами. Все современные модели оснащаются датчиками перепада высоты и легко определяют лестницы. С порогами также дело обстоит положительно. Есть, конечно, и квартирные приземистые роботы-пылесосы, но можно найти и настоящие «внедорожники», способные преодолевать препятствия в несколько сантиметров. Одним из таких является робот-пылесос Румба 980. 

Таким образом, можно сделать выводы, что роботы-пылесосы – это не просто модная прихоть, а по-настоящему эффективное решение для уборки. Подобрать такое устройство можно в каталоге магазина КЕЙ. У нас Вы обязательно найдете что-то подходящее. 

 


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