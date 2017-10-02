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03.10.2017 10:00

3 основных правила выбора кухонного комбайна от специалистов компании КЕЙ

3 основных правила выбора кухонного комбайна от специалистов компании КЕЙ
Компания КЕЙ

Эксперты компании КЕЙ уверены, что правильно подобранный кухонный комбайн может исключить необходимость в приобретении других устройств для приготовления пищи. Они поделились с читателями 3-мя основными правилами по выбору подходящей модели.

1. Мощность.

Многие потребители считают, что только мощность определяет эффективность работы устройства. На самом деле, скорость измельчения продуктов зависит от соотношения мощности и объема чаши. Например, для емкости на 3-4 литра необходимо покупать комбайн мощностью не менее 700 Ватт, на 4-5 литров – 900 Ватт. Но, как утверждают эксперты компании КЕЙ, лучше всегда обращать внимание на более мощные модели, ведь чем тверже продукт, загружаемый в комбайн, тем больше нагрузка на привод  устройства. Излишек в мощности позволит избежать перегрузок.

2. Насадки.

Насадки, по сути, определяют функциональность кухонного комбайна, ведь большинство операций выполняется исключительно за счет вращательных движений режущего элемента. Соответственно, если Вы хотите получить устройство с большими возможностями, обращайте внимание на его комплектацию. В стандартные наборы входят следующие элементы:

• Нож для измельчения, рубки и приготовления паштетов или замешивания теста.

• Дисковый нож для шинкования и нарезания ломтиками. 

• Диск-терка для натирания и шинкования.

• Венчик для взбивания.

• Насадка для смешивания.

В зависимости от производителя набор насадок может меняться. И в случае отсутствия необходимой насадки, Вы всегда сможете докупить их отдельно. 

3. Чаша. 

На сегодняшний день чаши для кухонных комбайнов чаще всего изготавливают из пластика или металла. Оба этих материала достаточно прочны для того, чтобы выдержать нагрузки на их стенки, возникающие при работе устройства. Более важной характеристикой является объем чаши. Разделяют 2 их вида: общий и рабочий. Именно рабочий объем определяет то, сколько продуктов можно загрузить в емкость. Например, при общем объеме в 1,5 литра в чашу можно будет загрузить 2,1 кг сухих продуктов, около 750 грамм теста или 1,5 литра жидкости. Эксперты рекомендуют выбирать комбайны с большим объемом чаши, ведь это позволит Вам готовить большие объемы за более короткий срок. Подобрать подходящее устройство Вы сможете в каталоге кухонных комбайнов компании КЕЙ. 

 


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