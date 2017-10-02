«МегаФон» разместил облигации на 500 миллионов на блокчейне, их купил Райффайзен

«МегаФон» первым в России выпустил облигации, расчёты по которым будут осуществляться по технологии блокчейн. Объём размещения составил 500 млн рублей. Покупателем ценных бумаг стал Райффайзенбанк.

Как сообщает 2 октября пресс-служба мобильного оператора, блокчейн был использован для учета прав на ценные бумаги. В рамках структуры сделки доступ к децентрализованной платформе получают эмитент, центральный депозитарий и инвестор.

«Успешное завершение данной сделки позволит нам сформировать новое правовое поле, в рамках которого в дальнейшем будут осуществляться все подобные проекты на рынке ценных бумаг в России», – полагает член правления, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка Андрей Попов.

«Следом за выпуском биржевых облигаций по рекордно низкой ставке на прошлой неделе, мы первыми в стране и одними из первых в мире разместили коммерческие облигации с учетом прав на блокчейне. Сделка подчеркивает стремление «МегаФона» подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России.

Мы видим большой потенциал в архитектуре блокчейна, которая постепенно и уверенно становится новым стандартом обмена транзакционными данными и заменяет собой традиционные системы. Мы рады вместе с НРД и Райффайзенбанком делать первые шаги на пути цифровой трансформации рынка ценных бумаг. Хочу поблагодарить совместную команду проекта, которая успешно совершила этот прорыв», – прокомментировал эмиссию финансовый директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Отметим, законодательная база в России в этом направлении только развивается. Чиновники уже задумались о создании российской криптовалюты и русификации терминологии. В сентябре Госдума объявила конкурс на исследование блокчейна и ICO.

Выпуск облигаций был одобрен советом директоров «МегаФона» 28 августа. 20 сентября Национальный расчетный депозитарий присвоил идентификационный номер выпуску, 22 декабря 2017 года он будет погашен.