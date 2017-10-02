В Петербурге охранника ЖД-контролёров заподозрили в махинациях с чужими билетами

Жителя Северной столицы заподозрили в похищении крупной суммы у продавцов электронных железнодорожных билетов.

Как сообщает 2 октября пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, под подозрение попал 39-летний уроженец Череповца, который живет в Петербурге и работает охранником по сопровождению контролеров. В ходе проверки сотрудники ведомства пришли к выводу, что мужчина несколько месяцев похищал деньги у коммерческих фирм.

Злоумышленник обращался в универсальную финансовую систему, где операторы называли ему номера зарегистрированных в системе и железнодорожных электронных билетов, оплаченных организациями. Затем мужчина направлялся на вокзалы Петербурга, где обращался либо в железнодорожные кассы, либо через специализированные терминалы распечатывал билеты, а потом сдавал их и таким образом получал деньги.

Общая сумма ущерба транспортным организациям составила около 110 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до двух лет.