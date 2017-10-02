ЖК «Лондон Парк» получил положительные заключения по 3 и 4 корпусам

Компания Л1 получила от ПАО «Ленэнерго» акт о соответствии техническим условиям корпусов 3 и 4 (секции 3-14) жилого комплекса «Лондон Парк» для присоединения построенного объекта к постоянной схеме электроснабжения.

Также получены справки о выполнении ТУ по сетям телефонии и телевидения и выдано положительное заключение от ТГК по теплоснабжению многосекционных корпусов. Подача тепла в новые дома ожидается уже в октябре.

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района Санкт-Петербурга, на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Комплекс представляет собой закрытый жилой квартал с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным и спортивным центрами, многоуровневым паркингом на 2200 машиномест. Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Первые два корпуса ЖК «Лондон Парк» уже сданы и заселены, ввод в эксплуатацию оставшихся двух многосекционных жилых домов первой очереди намечен на конец этого года. Сейчас на объекте трудятся порядка 600 человек.