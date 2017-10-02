Пешеход получил удар ножом за замечание водителю в Петербурге

Конфликт разгорелся во дворе 115-го дома по Гражданскому проспекту вечером в воскресенье. Как стало известно 2 октября, водитель «Хёндэ Солярис» слишком быстро разогнался, за что и получил замечание от пешехода. В ответ автомобилист достал нож и пустил его в ход.

О дорожных разборках в полицию сообщил очевидец, живущий неподалеку. Сейчас драчливого водителя Hyundai разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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