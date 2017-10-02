Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД

Структуры петербургского предпринимателя Владимира Васильева в 2017 году получили от РЖД контрактов почти на 19 млрд рублей и заняли третье место среди всех поставщиков госмонополии.

Об этом 2 октября пишут «Ведомости». Как уточняет издание, Васильев связан с совладельцами банка «Россия» Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком. Их называют бизнесменами, «приближенными к президенту». По сведениям «Ведомостей», Владимир Васильев вместе с Шамаловым учредили Приозерско-Мельниковское общество охоты и рыбной ловли. Совместно с Ковальчуком Васильев является собственником ООО «Игора драйв» (компания занимается строительством гоночной трассы около горнолыжного курорта «Игора» в Ленобласти).

Как выяснили «Ведомости», Васильев считался хорошим знакомым экс-главы РЖД Владимира Якунина. После отставки последнего, в 2016 году, «Р-индустрия» Васильева не получила ни одного крупного заказа от монополии. Однако в 2017-м структурам бизнесмена уступила подряд на 15,5 млрд рублей компания «Трансюжстрой», которая принадлежит бывшему замминистра строительства и ЖКХ Юрию Рейльяну. Помимо этого, Васильеву достались еще несколько контрактов от РЖД — в результате за год от госмонополии структуры бизнесмена получат 19 млрд рублей.