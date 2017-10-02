Град Петров

Ряженые Петр I и Екатерина – явление в Петербурге привычное. «Кухня» императорского бизнеса – в тени. «Фонтанка» посчитала заработок «царей» и нашла государевых кормильцев.

За съемку объятий с императором на простой телефон турист денег не жалеет. Коронованные ажиотажу рады. Другое дело – выдать чек за фотоуслугу. Эта просьба многих царей смущает, а цариц – злит.

В центре Северной столицы ежедневно работает более двух десятков аниматоров, переодетых в Петра I и его супругу. Многие ругают их назойливость, кто-то умиляется ассимиляции августейших, завидев их в очереди за едой, а туристы их обожают. Так или иначе, чета основателя города на Неве и Екатерины I – визитка Петербурга.

Зачастую в царей и цариц переодеваются актеры из небольших театральных коллективов. Фотоуслуги на фоне достопримечательностей совмещают со съемками в кино и спектаклями. В должности «уличного» императора некоторые задерживаются на десять, а то и 17 лет. На первый взгляд, работа не пыльная, спокойная. Приличный заработок.

Интернет пестрит вакансиями: «Работа в костюме царя. Образование – любое. Зарплата – 120 тысяч рублей в месяц или 20% от выручки. Восьмичасовая смена. Сменный график». По словам самих Петров, в хороший день через «царскую семью» проходит до ста туристов. Стоимость за одну позицию – 250 рублей в среднем. На Дворцовой площади, у Исаакия и «Авроры» берут по 300 рублей. «Фонтанка» не удержалась и посчитала. В теории за один «хороший месяц» у Эрмитажа можно заработать около 900 тысяч рублей. В казну лично Петру и Екатерине I – по 20%, то есть почти 200 тысяч рублей. Неплохая прибавка. Для сравнения: зарплата актёра в небольшом театре – 20 тысяч рублей.



Чтобы стать Петром, помимо умения уговаривать туриста, нужно иметь соответствующие данные – рост под два метра, славянскую внешность. Усы можно нарисовать, но свои собственные приветствуются. Атлетическое телосложение необязательно. Главное, чтобы актер свободно чувствовал себя «в форме». Вес некоторых костюмов достигает 10 кг. Требования к актерам вполне обоснованы.

Петр I обладал невероятно высоким ростом – два метра и один см. Точнее всего составил его словесный портрет художник Валентин Серов: «Он был страшный: длинный, на слабых, тоненьких ножках и с такой маленькой, по отношению ко всему туловищу, головкой, что больше должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головою, чем на живого человека. В лице его был постоянный тик, и он вечно «кроил рожи»: мигал, дёргал ртом, водил носом и хлопал подбородком. При этом шагал огромными шагами, и все его спутники принуждены были следовать за ним бегом...».

Дошло до нас и описание внешности Екатерины, совпадающее с ее портретным изображением: «Мала ростом, толста и черна. Вся её внешность не производит выгодного впечатления. Сразу заметно, что она низкого происхождения», – таков был вердикт немецкой графини Вильгельмины Байретской. Екатерина I (урожденная Марта) обладала неоспоримыми достоинствами: могла залпом выпить стакан крепчайшей водки, любила жить в армейской палатке, спать на жёстком тюфяке. Отличалась недюжинной физической силой.

Конкуренты не дремлют

Иногда сегодняшняя костюмированная императорская чета сталкивается с лжеавгустейшими. Теми, кто без предупреждения и регистрации ИП, но в костюме выходит на уже окученную легальными императорами землю. В подобных случаях в дело вступают «придворные» – неприметные, крепкие мужчины. О них рассказывают уже бывшие императрицы и те, кто пытался провести эксперимент. Эти «придворные» по первости интересуются, мол, чьих будешь, потом вкрадчиво объясняют, что территория уже занята. Того, кто артачится, предупреждают, что могут сломать рабочий инструмент – лицо. Всё это, конечно, неофициально. Рассказывать об этом открыто Петры и Екатерины не желают.

Имена тех, кто кормит императорскую семью, – почти государственная тайна. О начальстве цари говорят нехотя. Без фамилий. «Фонтанка» подошла к вопросу с точки зрения закона, попросив у аниматоров чеки за фотоуслуги. Так, у Спаса на Крови, где работают две пары (одна – со стороны канала Грибоедова, другая – за собором, на площади), чек выписали от ИП Татьяны Шепиловой. Речь идёт об учредительнице драматического театра «Визави», актрисе из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей». Указанное на чеке ИНН зарегистрировано в 2004 году. Правда, следуя выписке из ЕГРЮЛ, в сведениях о деятельности – ни слова о фотографиях с аниматорами. Основной вид услуг – деятельность в области права и бухгалтерского учета. Дополнительно – реклама и инженерно-техническое проектирование.

Аниматоров у Исаакиевского и Медного всадника просьба выдать чек смутила – за квитанцией нас нехотя отправили на Дворцовую площадь к Петрам-коллегам. На вопрос, как несколько разных точек связаны между собой, «Фонтанке» ответили, что императоры меняются. Сегодня ты работаешь на Сенатской площади, а завтра – у Эрмитажа. Еще, говорят, императоры обмениваются Екатеринами. Мы нарисовали подробную схему круговорота царей в историческом центре города.

Получив заветный квиток с Дворцовой, мы отправились на поиски хозяйки. Судя по документам, кормилицей царской семьи Надежда стала в 2008 году. Отыскать ту, за чеками которой «Фонтанку» отправили сразу в нескольких точках, оказалось непросто. В общем, «Как вы меня нашли?» – один из первых вопросов, который задала нам Надежда при личной беседе. Раньше она и сама работала в костюме, а десять лет назад решила зарегистрировать собственное ИП.

Чек с Дворцовой площади Фото: "Фонтанка.ру"

«У меня всего одна точка. На ней чеки выписываются (Дворцовая площадь. – Прим. ред.). Мы общаемся с коллегами по бизнесу. Меняемся только с Адмиралтейским районом (при этом у них должны быть собственные чеки. – Прим. ред.). Там у нас взаимовыгодные условия. Если у вас другая информация, расскажите», – говорит Надежда и просит не указывать её фамилию в публикации. Мы рассказали.

«Я гляжу, все хорошо устроились. Видимо, я одна плачу налоги и выдаю чеки. А все остальные ИП только выручку забирают. То, что вы рассказываете, для меня – шок», – печалится Надежда.

Про коллег по цеху девушка говорит с уважением – творческие люди, связанные с искусством. Правда, не все. Ручаться за репутацию царей у Казанского собора и из Екатерининского сада она не стала.

"Чек" от Казанского собора Фото: "Фонтанка.ру"

«Фонтанка» поинтересовалась у Надежды, проверяет ли её работников местная полиция.

– Когда мы начинали, к нам подъезжали, проверяли документы. Периодически бывают проверки и сейчас. Как со стороны полиции, так и со стороны налоговой.

Вопреки заявлениям Петров про сотню клиентов в день, Надежда говорит, что турист нынче пошел не тот, мол, сложно уговорить человека сделать фотографию за деньги. «Фонтанка» отсутствия ажиотажа не заметила.

«Желающих поработать аниматором немного. Трудно найти человека, который действительно хочет зарабатывать», – говорит Надежда.

Сами Петры рассказывают обратное – поработать царями хотят многие. Хорошая работа. Прибыльная. Организованная.

Александра Будер, Ольга Маркина, Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»