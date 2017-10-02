В Петербурге безработный недосчитался инструментов для ремонта на полмиллиона

Пять рабочих инструментов надеется разыскать с помощью полицейских житель Красносельского района. Сумма ущерба — минимум полмиллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 30-летний петербуржец обратился к полицейским 1 октября. Заявитель просит помочь найти его рабочие инструменты. По словам мужчины, лазерный уровень, болгарку, миксер, водяной насос и штукатурную станцию он на некоторое время дал своему приятелю. Последнему всё это было необходимо для ремонта. Имущество знакомый заявителя хозяину не вернул. Кроме того, утверждает мужчина, указанные вещи его необязательный приятель якобы вывез на склад в Пушкин. Примерная общая стоимость инструментов — не менее полумиллиона рублей. Точный ущерб устанавливается.