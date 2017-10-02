Петербурженка пожаловалась на зятя, который целился в неё из ружья и грозился убить

Жительница Калининского района обратилась в полицию после конфликта с участием бывшего зятя, её внука и охотничьего ружья.

Как стало известно «Фонтанке», к сотрудникам 55-летняя тёща обратилась 1 октября. Сама ссора в квартире на улице Вавиловых произошла двумя днями ранее.

По словам напуганной женщины, бывший зять нарушил её покой поздним вечером. Она уже лежала в кровати вместе со своим семилетним внуком. Мужчина якобы навёл на неё охотничье ружье и грозился убить. Обещание своё зять не сдержал — ограничился выстрелом в пол. Полицейские Калининского района задержали стрелка. Его подозревают в мелком хулиганстве.