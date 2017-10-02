У петербургской пенсионерки пропал миллион после проверки счётчика

Пенсионерка пустила к себе в квартиру незнакомца и осталась без крупной суммы денег в Кировском районе Петербурга утром 29 сентября. Женщина поверила в визит мнимого сотрудника энергосберегающей компании.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением о преступлении 77-летняя петербурженка пришла 1 октября. Она рассказала, что к ней в квартиру в доме 51 по улице Козлова пришел мужчина для проверки электросчетчика. Вместе с визитёром из дома пропали все накопления — более миллиона рублей. Примечательно, что потерпевшая была в квартире вместе с сыном, но тот спал в одной из комнат и не смутил обшаривавшего укромные углы злоумышленника.

Проводится проверка.