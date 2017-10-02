ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка

Банк России отозвал лицензию у московского Темпбанка.

Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ЦБ. «Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов. При неудовлетворительном качестве активов Темпбанк неадекватно оценивал принятые риски», – говорится в сообщении регулятора.

По оценке Агентства по страхованию вкладов, санация банка «экономически нецелесообразна» из-за «низкого качества активов». ЦБ до этого неоднократно применял в отношении Темпбанка меры надзорного реагирования (в том числе, запрет на привлечение вкладов населения), однако, по мнению аналитиков ЦБ, собственники банка ничего не предприняли для нормализации его деятельности.

Отметим, Темпбанк по величине активов занимал 174-е место в банковской системе РФ. Отзыв лицензии не отменяет обязательств АСВ по выплате страховых возмещений по вкладам. Отметим, ЦБ закрывает очередную кредитную организацию на фоне проблем в секторе – ранее на санацию отправились Бинбанк и ФК «Открытие», входившие в топ-30 по РФ.