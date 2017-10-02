СМИ: «Закон Яровой» заставит зарубежных операторов уйти с российского рынка

«Закон Яровой» будет распространяться на российские подразделения иностранных операторов связи. Это заставит их либо уйти с рынка, либо нарушить нормы Евросоюза.

Об этом 2 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Института исследований Интернета. Издание подчеркивает, что положения российского закона расходятся с регламентом ЕС «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных». «Закон Яровой» должен вступить в силу с 1 июля 2018-го, а регламент ЕС — с 25 мая того же года. Причем этот регламент устанавливает лишь «избирательное хранение данных пользователей для целей обеспечения национальной безопасности при условии их согласия на обработку персональных данных». Что входит в противоречие с «законом Яровой», согласно которому хранить нужно все данные без согласия пользователей.

«Коммерсантъ» пишет, что это может привести к уходу с российского рынка иностранных компаний. Зарубежные операторы уже изучают эти риски, подтвердили изданию в компании Orange, которая входит во France Telecom. Отметим, под действие закона также могут попасть сайты иностранных СМИ (BBC или CNN) и торговые интернет-площадки (например, Alibaba Group собирается развивать в России Tmall) — все компании, работающие с персональными данными должны быть внесены в реестр. Сейчас в этом реестре около 96 ресурсов, из них 10 — иностранных (в том числе WeChat, Threema, Telegram, сервис знакомств Badoo и американский видеохостинг Vimeo).